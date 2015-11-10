Одещина: количество пострадавших от отравления пирожными возросло до 25 человек

Как сообщила УНИАН заместитель начальника управления охраны здоровья Одесской областной государственной администрации Анна Лунева, потерпевшие поступали в районную больницу по 10 ноября включительно.

В числе госпитализированных – семеро детей. У потерпевших наблюдаются следующие симптомы: расстройство желудка, высокая температура, обезвоживание и слабость.

В частности, вместе с матерью был доставлен в больницу младенец в возрасте 2,5 месяцев, также проходят лечение дети возрастом 3, 5 и 11 лет.

«Эклеры, которые стали причиной пищевого отравления, изготовлялись в районном центре области Кодыме, продавали их в Балте. В настоящее время в Кодыме проводят следственные действия сотрудники полиции и прокуратуры. Человек, который ответственен за изготовление некачественной продукции, понесет, предусмотренное законом, наказание», - отметила Лунева.

Она добавила, что состояние госпитализированных медики оценивают как средней степени тяжести. В настоящее время проводятся исследования для выявления возбудителя инфекции, а также мероприятия, направленные на локализацию вспышки. Например, в районе проводятся подворовые обходы с целью выявления возможных больных.

Лунева акцентировала, что ситуация на контроле профильного управления ОГА и областной санитарно-эпидемиологической станции.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели в Балтскую районную больницу Одесской области начали поступать местные жители, у которых наблюдались симптомы пищевого отравления. Все потерпевшие ели пирожные, которые покупали в буфете швейной фабрики и в местных магазинах.