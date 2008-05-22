Двухнедельная белковая диета довольно эффективна

Представляем вашему вниманию довольно оригинальную диету, которая просто не может оставить вас голодной, но при этом является довольно эффективной.

Ее суть заключается в том, что в течение двух недель в ваш рацион входят продукты, насыщенные белками, но при этом к минимуму сведено потребление углеводов.

Поверьте, вы можете позволить себе шикарное меню, запивать которое можно кофе без кофеина, травяным чаем, минеральной газированной водой или содовой.

Причем напитки можно употреблять в неограниченном количестве.

Даже употребление майонеза при этой диете не возбраняется, главное, чтобы он был домашнего приготовления: в его состав должны входить – оливковое масло, свежие яйца и т.д., но сахара в нем быть не должно.

Теперь же мы познакомим вас с пятью вариантами примерного меню, выбирайте на свой вкус.

Вариант 1.

Завтрак: Омлет, приготовленный на сливочном масле, ломтик бекона и стакан томатного сока.

Обед: пятьдесят граммов цветной капусты, приготовленной на пару с пятьюдесятью граммами сыра, поджаренного на гриле, небольшая порция овощного салата.

Ужин: приготовьте креветочный коктейль, зажарьте курочку, два больших помидора зажарьте на гриле, пятьдесят граммов шпината.

Вариант 2.

Завтрак: копченый лосось, тридцать граммов сыра и двенадцать ломтиков свежего огурца.

Обед: стейк, зажаренный на гриле с чесноком, шестьдесят граммов помидора-гриль, зеленый салат с оливковым маслом и соком одного лимона.

Ужин: салат «Цезарь» без гренок, стейк из тунца слегка обжаренный с домашним майонезом, шесть побегов спаржи, шестьдесят граммов капусты-брокколи.

Вариант 3.

Завтрак: бекон, шестьдесят граммов жареного сыра.

Обед: Две небольших котлетки из баранины, восемьдесят граммов капусты и тридцать граммов зеленого горошка.

Ужин: один блинчик из соевой муки и с яйцами, фаршированный крабом и майонезом, пятьдесят граммов французской фасоли, приготовленной на пару, желе без сахара.

Вариант 4.

Завтрак: яичница с беконом.

Обед: одна большая свиная отбивная, приготовленная на гриле, шестьдесят граммов пюре из отварной брюквы со сливочным маслом и сто граммов шпината.

Ужин: сырые грибы, хрустящий бекон, заправленные оливковым маслом и лимонным соком, морской окунь, большая порция салата из латука, свежих огурцов и редиса, желе без сахара.

Вариант 5.

Завтрак: ветчина на гриле и яйцо, сваренное в мешочек.

Обед: холодный цыпленок, салат из латука, четыре ломтика зеленого болгарского перца, четыре ломтика огурца и домашний майонез.

Ужин: креветки в чесночном соусе, жареная ножка барашка, залитого соком, выделившегося при жарке и восемьдесят граммов молодой капусты.

www.gen.su