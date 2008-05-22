Минздрав отстранил должностных лиц от обязанностей на время расследования последствий массовой вакцинации

Министерство здравоохранения Украины отстранило первого заместителя министра, главного государственного санитарного врача Николая ПРОДАНЧУКА и заместителя главного государственного санитарного врача Украины Людмилу МУХАРСКУЮ от исполнения должностных обязанностей сроком на 15 дней.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, на протяжении этого времени будет осуществлено служебное расследование относительно соблюдения должностными лицами действующего законодательства при государственной регистрации, ввозе на территорию Украины и применении вакцины против кори и краснухи производства компании Serum Institute (Индия).

Соответствующий приказ министерства № 194-К был издан 20 мая с.г.

Согласно документу, на время служебного расследования исполнения обязанностей главного государственного санитарного врача Украины возложено на первого заместителя Главного государственного санитарного врача Украины Анатолия ПОНОМАРЕНКО.

По данным Минздрава, по состоянию на 21 мая общее количество детей, находящихся в больницах с подозрением на поствакцинальные реакции, составляет 46 человек, из которых 44 госпитализированы в Донецкой области, по одному – в Луганской и Херсонской.

По показаниям врачей, на сегодня состояние госпитализированных удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, 13 мая старшеклассник из Краматорска после прививки, сделанной накануне, умер в реанимации.

19 мая Минздрав прекратил кампанию массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи.

21 мая министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ заявил, что инициирует проведение международной экспертизы по результатам вакцинации в Украине против кори и краснухи.