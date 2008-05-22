Чем опасны нитраты в свежих овощах

Практически любая диета, которыми так увлекаются наши женщины, предполагает употребление свежих овощей и фруктов, но не стоит забывать о том, что любые тепличные растения, предполагают использование ускоренной технологии их выращивания. А это является свидетельством большого содержания в них нитратов, которое значительно превышает то, которое можно обнаружить в овощах, выращенных в открытом грунте.

Уже доказанным фатом является то, что в наш организм наибольшее количество нитратов попадает именно со свежими овощами, порой их количество составляет до восьмидесяти процентов всей суточной нормы.

А ведь они прекрасно всасываются желудочно-кишечным трактом, попадая в кровь, мгновенно разносятся по всему организму. Но, очень опасными являются даже не сами нитраты, а их метаболиты, которые называются нитритами. Образуются они в период хранения, кулинарной обработке и в нашем организме при взаимодействии с различными микроорганизмами.

Совсем недавно самым опасным последствием употребления нитратов в больших дозах считалось превращение гемоглобина в метгемоглобин, который не переносит кислород, это состояние называется метгемоглобинемия, которое приводит к кислородному голоданию. В настоящее время исследователи называют еще более опасные последствия, такие как развитие рака желудочно-кишечного тракта, которое может возникнуть в молодом возрасте, примерно в пятнадцать-двадцать пять лет; изменения в функционировании сердечной и центральной нервной систем.

В первую очередь в группу риска включены новорожденные и дети младшего возраста, так как их пищеварительная система еще окончательно не сформирована настолько, чтобы оказывать сопротивление большинству вредных веществ.

Не меньшую опасность нитраты представляют для здоровья будущих мам, они могут стать причиной преждевременного прерывания беременности, или же рождения малышей с врожденными патологиями.

Исходя их всего вышесказанного, следует всеми доступными методами обезопасить себя от попадания в организм повышенных доз нитратов. Для этого следует приобретать овощи на организованных рынках, на которых проводится их проверка.

Перед употреблением их следует подвергнуть тщательной обработке, очистить от кожицы, вымочить в нескольких водах, а при варке своевременно сливать воду, в которой они готовились.

Также, не старайтесь приобретать особенно яркие плоды, которые вызывают подозрение.

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