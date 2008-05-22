Биологи: Ладан - мощный антидепрессант

Дым горящего ладана содержит вещества, отгоняющие страх, выяснила группа ученых из Израиля и США.

Авторы исследования - биологи из американского университета Джона Гопкинса и Иерусалимского университета - сообщают, что горящий ладан (смола ладанного дерева - растений рода Boswellia) активирует плохо изученные ионные каналы в клетках мозга и снижает уровень тревоги. Об этом говорится в статье, опубликованной в научном издании FASEB Journal.

Дым ладана и фимиама с древнейших времен используется в религиозных церемониях, в том числе в христианском богослужении.

"Несмотря на информацию, содержащуюся в некоторых древних текстах, воздействие составляющих ладанного дерева на психику не исследовалось. Мы установили, что ацетат инценсола (incensole acetate), компонент смолы ладанного дерева, в экспериментах на мышах снижает уровень беспокойства и влияет на поведение как антидепрессант", - говорит Рафаэль Мечоулэм, один из соавторов работы.

Чтобы определить психоактивный эффект ладана, исследователи ввели ацетат инценсола мыши. Они установили, что вещество воздействует на области мозга, о которых известно, что они связаны с эмоциями, а также с теми нервными узлами, на которые действуют существующие антидепрессанты.

В частности, ацетат инценсола активирует белок TRPV3, который у млекопитающих отвечает за ощущение тепла. Когда вещество вводили мыши, лишенной этого белка, оно не действовало на ее мозг.

По его словам, полученный учеными результат поможет в развитии современной нейробиологии.

"Понимание того, как ацетат инценола, полученный из ладана, воздействует на определенные зоны мозга, может помочь нам также в изучении болезней нервной системы", - отмечает он.

По данным Национального института здоровья США, от депрессии и связанных с ней расстройств страдают примерно 14,8 миллиона взрослых американцев.

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