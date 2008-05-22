Кабмин запретит употребление алкоголя в общественных местах

Кабинет Министров намерен запретить употребление алкогольных и слабоалкогольных напитков в общественных местах (кроме специально отведенных) и на рабочих местах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по делам семьи, молодежи и спорта.

Согласно сообщению, Кабмин на заседании одобрил концепцию общегосударственной целевой социальной программы Здоровая нация на 2009-2013 года.

Помимо запрета употребления алкогольных напитков концепцией, в частности, предусмотрено совершение мероприятий по уменьшению вредного влияния курения на здоровье населения, развитие национальных и семейных традиций здорового образа жизни, обустройство рекреационных парков, спортивных сооружений, пешеходных и велосипедных дорожек и других мест для активного отдыха населения.

По словам министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия Павленко необходимость принятия концепции обусловлена тем, что на сегодняшний день средняя продолжительность жизни граждан Украины на 10-12 лет ниже, чем в странах Европейского союза, у 90% школьников диагностируются различные заболевания.

Павленко подчеркнул, что сложившаяся ситуация несет реальную угрозу генофонду нации.

Кабмином также был одобрен План первоочередных мероприятий по внедрению здорового образа жизни на 2008 год.

Планом, в частности, предусмотрена пропаганда здорового образа жизни на телевидении и радио.

Как сообщалось, с 10 мая запрещено изображать популярных лиц в рекламе пива или напитков, изготовленных на его основе.