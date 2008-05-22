Пей кефир и будь здоровым

Отечественные диетологи утверждают, что для того чтобы быть здоровой, достаточно начинать и заканчивать свой день стаканом кефира. Если верить утверждениям специалистов, то употребление этого кисломолочного напитка положительно влияет на состояние всех систем организма. С помощью регулярного употребления кефира можно нормализовать микрофлору кишечника, снизить уровень плохого холестерина в крови, а, кроме того, укрепить иммунитет.

По мнению специалистов наиболее активными свойствами обладает ацидофильный кефир. Радует также то, что приготовить такой кефир можно самостоятельно.

Для приготовления кефира вам потребуется в аптеке приобрести ацидофилус в капсулах. В 500мл теплого кипяченого молока растворите три капсулы, после чего, поставьте в теплое место на двенадцать-восемнадцать часов. Полученный по истечении этого времени напиток следует пить охлажденным.

Кефир, который вы не употребите за один раз, следует хранить в холодильнике не более трех суток. Следует также отметить, что «молодой» кефир оказывает послабляющее действие на организм человека, а вот трехдневный, наоборот, запросто избавит от диареи.

В последующие дни для закваски кефира можно использовать уже приготовленный ранее кефир. Для этого вам потребуется на литр молока взять две столовых ложки закваски. Через десять дней следует снова использовать ацидофилус, а закваску обновить.

Можно также для приготовления кефира воспользоваться и сухой ацидофильной закваской, которую также можно приобрести в аптеке. Для этого вам потребуется 50г закваски растворить в одном литре теплого кипяченого молока и оставить смесь на шесть-восемь часов, периодически перемешивая. Пить полученный напиток также следует в охлажденном виде.

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