Вся правда о вреде солярия

В настоящее время много говорят о вреде солярия. Конечно, далеко не все из того что говорят правда, но есть и такие факты, о которых следует знать, прежде, чем выбрать такой способ загара. Для начала следует отметить, что большинство дерматологов сходятся во мнении, что солярий все же вреден.

Дело в том, что лучи, которые производят лампы в солярии, приводят к преждевременному старению кожи. На коже появляются заметные морщины и другие видимые признаки старения кожи.

Не стоит забывать и о таком доказанном факте, что люди, посещающие солярий более десяти раз в год, в семь раз чаще других страдают от такого заболевания, как меланома, а это самый жестокий вид рака кожи.

Кроме того, эта индустрия в нашей стране практически не контролируется, именно поэтому, человек, пришедший в солярий за загаром, может уйти оттуда, получив огромную дозу радиации. Особенно вреден загар людям, обладающим светлой кожей.

А для женщин солярий опасен вдвойне. Дело в том, что загорать под искусственным солнцем, опасно для груди. Онкологи-маммологи утверждают, что загар в солярии, особенно «без верха», может привести к серьезным проблемам с молочной железой. В капсуле солярия источник излучения находится слишком близко к груди. Огромное количество нервных окончаний скрывается под тонкой кожей ареолы молочной железы, и нежелательные фотохимические процессы могут повлиять не только на чувствительность и внешний вид ареолы, но и спровоцировать развитие не только доброкачественных, но и злокачественных опухолей.

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