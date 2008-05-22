Эпидемия детского ожирения настигла Францию

Среди маленьких жителей Франции всё устойчивее распространяется ожирение. При этом оно охватывает в три раза больше детей из семей с низким социально-экономическим статусом, чем ребят среднего и выше среднего класса. Несмотря на то, что сфера действия детского ожирения во Франции одна из самых низких в Европе, в последние годы проблема лишнего веса затрагивает всё больше малышей. В течение прошлых трёх десятилетий уровни ожирения повысились быстрее у детей, чем у взрослых.

Для исследования французскими специалистами Национального института наблюдения здоровья были изучены данные о весе среди школьников 7-9 лет в течение 2000-2007 годов. Эпидемиологи установили, что 18,1% детей в стране имели превышенный индекс массы тела, а 3,8% уже развили начальные симптомы хронического ожирения. Другой обзор Университета Парижа детей от трёх до 17 лет показал, что распространённость избыточного веса или ожирения среди возрастной группы 3-10 лет составляла 16,9%; среди 11-14 лет - 15,3% /25,3% у мальчиков и 16,5% у девочек/; у 15-17-летних учеников старших классов - 14,3%. Число детей с ожирением было в 2,5-3 раза выше в семьях с низким материальным доходом.