"Лекарства Украины" возглавил Геннадий Ворона
Постоянная комиссия по проведению конкурсного отбора руководителей государственных предприятий объявила победителем конкурса на должность председателя правления акционерной компании «Лекарства Украины» Геннадия Ворона.
Конкурсная комиссия объявила победителя конкурса на должность руководителя ГАК «Лекарства Украины» / Фото УНИАН
Соответствующую информацию распространила пресс-служба Кабинета министров.
Правительство назначило Ворона заместителем председателя правления компании «Лекарства Украины» 22 июля 2015 года и временно возложило на него исполнение обязанностей председателя.
Как сообщал УНИАН. Постоянная комиссия по проведению конкурсного отбора руководителей государственных предприятий допустила к участию в конкурсе на должность председателя правления государственной акционерной компании «Лекарства Украины» Геннадия Ворона и Сергея Майданевича.
Справка УНИАН. Государственная акционерная компания «Лекарства Украины» занимается разработкой балансов государственных ресурсов лекарственных средств и изделий медицинского назначения, пополнением госрезерва лекарственных средств на случай стихийного бедствия, катастроф, эпидемических заболеваний, а также импортом и реализацией на внутреннем рынке наркотических, психотропных лекарственных средств и прекурсоров, участвует в закупке медикаментов, медизделий для государственных, региональных и местных потребностей.