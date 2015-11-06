"Лекарства Украины" возглавил Геннадий Ворона

Соответствующую информацию распространила пресс-служба Кабинета министров.

Правительство назначило Ворона заместителем председателя правления компании «Лекарства Украины» 22 июля 2015 года и временно возложило на него исполнение обязанностей председателя.

Как сообщал УНИАН. Постоянная комиссия по проведению конкурсного отбора руководителей государственных предприятий допустила к участию в конкурсе на должность председателя правления государственной акционерной компании «Лекарства Украины» Геннадия Ворона и Сергея Майданевича.

Справка УНИАН. Государственная акционерная компания «Лекарства Украины» занимается разработкой балансов государственных ресурсов лекарственных средств и изделий медицинского назначения, пополнением госрезерва лекарственных средств на случай стихийного бедствия, катастроф, эпидемических заболеваний, а также импортом и реализацией на внутреннем рынке наркотических, психотропных лекарственных средств и прекурсоров, участвует в закупке медикаментов, медизделий для государственных, региональных и местных потребностей.