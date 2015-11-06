В неблагополучных по АЧС областях запретили торговлю живыми свиньями и подворный убой

Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Кабинете министров приняла решение запретить реализацию живых свиней и подворный убой с целью дальнейшей продажи свинины в областях, наиболее подверженных риску вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщила пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Согласно сообщению, в рамках усиления ветеринарного контроля будут проведены мероприятия по прекращению деятельности стихийных рынков и информированию населения об угрозе АЧС. Кроме того, компетентные органы усилят надзор за выдачей ветеринарных документов на перемещение животных.

Как сообщал УНИАН, последний случай АЧС был зафиксирован в селе Хутора возле Черкасс в подсобном хозяйстве исправительной колонии. На территории хозяйства находились 270 свиней, пять из которых погибли от африканской чумы.

Неблагополучными по АЧС признаны пять областей Украины: Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская и Ривненская. Наблюдаемое сегодня распространение вируса происходит с 2012 года, когда случаи падежа животных от АЧС были зафиксированы в Запорожской области.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно нагревом до высоких температур.