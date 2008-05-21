На заседании правительства должны принять медицинские программы на 2009-2013

Премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что на сегодняшнем заседании правительство должно принять две государственные программы медицинского направления на 2009-2013 гг.. Об этом она сообщила на заседании в Кабмине.

В частности планируется принять государственно целевую программу "Здоровая нация" и государственно целевую концепцию поддержки профилактики ВИЧ/СПИД и поддержки и лечения ВИЧ инфицированных и больных СПИД.

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