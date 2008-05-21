В больницах Донетчины остаются 84 человека, госпитализированных после прививок
11:12, 21 мая 2008Страна
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Причины ухудшения здоровья выясняют
Вчера из больниц в Донецкой области выписаны 5 детей, госпитализированных после прививок против кори и краснухи вакциной ZA 26-X.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, всего к лечебным учреждения области были госпитализированы 89 человек, из них 81 ребенок.
По состоянию на 7.00 среды в больницах остаются 84 человека, из них 77 детей. Причины ухудшения состояния здоровья устанавливаются.
Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения и МЧС.
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