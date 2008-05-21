Серьги из некачественного металла вызывают дерматит

Дешёвые серёжки, купленные в переходе метро или с рук, могут обернуться проблемой здоровья для ваших ушей и кожи. Дерматологи Университета Калифорнии /Сан-Франциско, США/ предостерегают, что бижутерия, изготовленная из простого металла, содержит никель. Этот химический элемент развивает дерматит на мочках уха, а при постоянном ношении таких украшений лечение кожного заболевания всё больше затрудняется.

Рассмотрев уровни никеля в 277 пар серёжек, купленных в 34 различных местах, химики установили, что большинство из них содержали высокие концентрации вещества. Никель при постоянном контакте с кожей вызывает аллергические и воспалительные реакции. Специалисты советуют выбирать бижутерию только из нержавеющей стали или носить серебряные и золотые украшения. При признаках раздражения кожи, красноты, зуда или шелушения рекомендуется прекратить ношение «драгоценностей» и обратиться к врачу.

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