В Украине впервые отметят День здорового пищеварения

29 мая в Украине впервые будет отмечаться Международный день здорового пищеварения.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила доктор медицинских наук, главный специалист Министерства здравоохранения по специальности “Гастроэнтерология” Наталия ХАРЧЕНКО.

Она отметила, что День здорового пищеварения будет проведен Фондом Всемирной гастроэнтерологической организации при поддержке компании “Данон”.

Н.ХАРЧЕНКО напомнила, что Международный день здорового пищеварения в 2008 году отмечается в 50 странах мира. “Этот праздник должен привлечь внимание медицинского сообщества к количеству проблем нарушения пищеварения, которые непрестанно растут, и к поиску эффективных путей борьбы с ними”, - отметила она.

По словам Н.ХАРЧЕНКО, Международный день здорового пищеварения будет посвящен вопросам профилактической медицины. Она отметила, что заболевания органов пищеварения распространяются как в мире, так и в Украине.

Н.ХАРЧЕНКО сообщила, что, по оценкам специалистов, до 90% всех существующих заболеваний вызваны неправильным питанием и связанным с ним нарушением работы органов пищеварения. Среди нездоровых пищевых привычек, характерных для населения Украины, Н.ХАРЧЕНКО назвала нерегулярное питание, питание “на ходу”, употребление несвежей, сомнительного качества еды.

В свою очередь доктор медицинских наук, председатель Национального совета по вопросам здравоохранения Николай ПОЛИЩУК отметил, что в Украине должна быть разработана политика рационального питания и создан Национальный комитет по качеству пищевых продуктов, воды и напитков. “Украина - член ВТО, и если мы не опомнимся, то имея такие плодородные земли, мы просто провороним все, потому что нам бросят дешевые продукты, как бросают некачественное мясо”, - сказал он.

Н.ПОЛИЩУК напомнил, что на Всеукраинском форуме “Здоровая нация”, который состоялся 13 сентября прошлого года, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратил внимание на здоровый образ жизни, в частности, на необходимость рационального питания людей, поскольку оно существенно влияет на здоровье и продолжительность жизни. По словам Н.ПОЛИЩУКА, по решению Президента была создана рабочая группа, которая разработала концепцию здорового образа жизни.

Он отметил, что концепция, которая уже согласована во всех министерствах, предусматривает на пять лет финансирование около 1,5 млрд. грн. Н.ПОЛИЩУК сообщил, что эта концепция должна завтра рассматриваться правительством. “Я думаю, что она будет утверждена”, - сказал он.