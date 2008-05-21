Родители подают в суд на врачей, делавших прививки

Родители детей, которым были сделаны прививки против кори и краснухи, готовят судебные иски против врачей. В больницах Донецка и Краматорска на данный момент всё ещё находятся более 90 человек после "злосчастной" прививки против кори и краснухи. Среди них 87 детей - ученики 10-11 классов.

По данным пресс-службы МЧС, среди госпитализированных - 81 ребенок. В частности, в Донецке в больницах находится 32 человек (в том числе 28 детей), в Краматорске в результате ухудшения здоровья в лечебные учреждения попали 47 детей, в Мариуполе - три ребенка, в Шахтерске - два человека (из них один ребенок). Кроме того, в Селидове госпитализированы три человека, в Марьинском районе - три ребенка и в Первомайском районе - один ребенок.

По данным газеты "Сегодня", 20 мая будут выписаны 12 школьников. Также стало известно, что в Херсонской области четыре человека (в том числе 29-летняя женщина) обратились за медицинской помощью после вакцинации от кори и краснухи. Заведующая областным отделением детской гематологии в детском онкогемотологичесом центре в Донецке Екатерина Вильчевская заявила, что "последние результаты показали, что анализы у них уже практически в норме - чего нельзя было сказать на момент приезда школьников".

Мама одного из краматорских школьников Ирина Мищенко заявила, что "вакцинация была проведена без ведома родителей". "Как могли колоть прививки, если эти медики не знали истории болезней наших детей? - отметила она. - О сумме компенсации говорить рано. Но то, что мы подадим в суд - это факт".

По факту гибели после прививки 17-летнего Антона Тищенко из Краматорска было возбужденное уголовное дело, которое находится на личном контроле Генпрокурора Украины Александра Медведько. В рамках дела ведётся проверка того, каким образом вакцина попала в Украину и как она использовалась.