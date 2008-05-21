Массовая иммунизация против кори и краснухи Украине не была нужна - эксперты

Эксперты заявляют об отсутствии в Украине предпосылок для проведения массовой и всеобщей вакцинации против кори и краснухой в связи с низким уровнем распространения этих заболеваний в стране.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил доцент кафедры инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца Андрей ШКУРБА.

«Роль нашей страны, по материалам Всемирной организации здравоохранения, в распространении кори в Европе очень низкая. К примеру, в 1997 году у нас было зарегистрировано 986 случаев заболевания, в Швейцарии, Великобритании – более тысячи. При этом в некоторых странах наблюдается эпидемия этого заболевания, но в этих странах не получают вакцин», - сказал А.ШКУРБА.

В свою очередь, президент общественного объединения «Лига защиты гражданских прав» Вячеслав КОСТЫЛЕВ также считает, что оснований для проведения в Украине массовой вакцинации не было. «В самом проблемном 2006 году от кори умерло 5 человек. В Европе от кори умерла тысяча человек. То есть, имея 8% от общего количества населения Европы, Украина дала только 0,5% общей смертности в результате этого заболевания», - уточнил он.

По словам В.КОСТЫЛЕВА, Украина также не входит в список стран, на долю которых, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, приходится 95% заболеваемости в мире.

«Украина не входит в список этих 47 стран. Также, как не входят в этот список такие страны как Албания, Армения, Азербайджан, Киргизия, Молдова, Казахстан, страны Латинской Америки. Но во всех этих странах была проведена вакцинация именно этой вакциной, которая применялась и в Украине», - добавил В.КОСТЫЛЕВ.

Председатель Комитета социальных вопросов Национального совета женщин Украины, доктор медицинских наук, иммунолог, профессор Екатерина ГАРКАВАЯ сообщила, что еще в феврале 2008 года отечественные ученые предупреждали Министерство здравоохранения Украины о нецелесообразности проведения массовой вакцинации. По ее словам, в Минздраве пообещали отложить сроки проведения вакцинации до проведения исследований качества предложенной вакцины.

Е.ГАРКАВАЯ также сообщила, что в Украине 85% граждан имеют иммунитет к вирусу кори и 89% - к вирусу краснухи.

Иммунолог также подвергла сомнению возможность использования вакцины, имеющей азиатское происхождение. «Антигены вируса и система гистосовместимости у каждой расы разная. И при использовании этой вакцины, также как при переливании крови, может возникнуть конфликт, последствия которого мы не можем предположить», - сказала Е.ГАРКАВА.

Как сообщал УНИАН, 13 мая старшеклассник из Краматорска после прививки, сделанной накануне, умер в реанимации.

По данным Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 7 часов утра вторника в лечебных заведениях Донецкой области из-за ухудшения самочувствия в связи с проведением с 5 мая прививок против кори и краснухи (вакцина ZA 26-X) находятся 89 человек, из них 81 ребенок.

В Херсонской области четыре человека обратились за медицинской помощью после вакцинации от кори и краснухи.

19 мая Минздрав прекратил кампанию по массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи.