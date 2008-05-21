Весной состояние кожи ухудшается, но ее можно спасти

Весной состояние кожи ухудшается. Она утрачивает эластичность, тускнеет, на ней проступают пигментные пятнышки, веснушки. Можно ли вернуть кожу в нормальное состояние без больших финансовых затрат? Об этом «Правде.Ру» рассказала врач-косметолог Ирина Данева.

"Причиной изменений кожи лица, шеи, рук, то есть, ее открытых участков, даже при сбалансированном питании, остается недостаток витаминов. Конечно, проще всего воспользоваться питательными и защитными кремами, недостатка в которых сегодня нет. Но у них есть два минуса: во-первых, хороший крем достаточно дорог, а, во-вторых, он может вызвать аллергию.

Ее проявления – это прежде всего зуд и покраснение кожи (иногда высыпания) в местах наложения крема. В этом случае нужно немедленно смыть крем и принять антигистаминный препарат.

Что можно посоветовать сделать, так сказать, на дому. Вот несколько рецептов масок, предупреждающих появление морщинок и помогающих избавиться от уже появившихся.

Маска первая. Смешайте один желток куриного яйца, одну столовую ложку глицерина или меда и тщательно разотрите.

Маска вторая. В стеклянную баночку положите 100 граммов меда, натрите на мелкой терке лимон вместе с кожурой, тщательно перемешайте до получения однородной массы.

Маска третья. В стеклянную баночку положите 100 граммов меда, добавьте 4 столовые ложки водки, разогрейте и перемешайте.

Эти маски нужно накладывать на лицо ежедневно на 10-15 минут.

Есть универсальный рецепт, который освежает кожу, обесцвечивает веснушки и предупреждает появление морщин. Купите пучок свежей петрушки, прокипятите ее в полулитре воды в течение 30 минут, охладите, процедите, отожмите и перелейте отвар в стеклянную посуду с пробкой. Протирайте лицо отваром в течение двух дней, после чего нужно готовить новый".