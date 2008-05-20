“Современная диагностическая и лечебная эндоскопия”

В г. Днепропетровск, 23-24 мая состоится Научный симпозиум “Современная диагностическая и лечебная эндоскопия” Организаторы: Ассоциация врачей-эндоскопистов Украины. 02660, Киев, ул. Братиславская, 3. тел. (044) 518-27-16 Приглашены к участию: представители России, Минздрава и АМН Украины, научно-исследовательских учреждений, профильных кафедр высших учебных заведений, медицинские работники соответствующей профессии, студенты, молодые ученые; представители СМИ, общественных организаций.

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