“Актуальные вопросы медицины труда и промышленной экологии”

В г. Донецк, 22-23 мая состоится Научно-практическая конференция с международным участием “Актуальные вопросы медицины труда и промышленной экологии” Организаторы: Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького. 83003, Донецк, проспект Ильича, 16. Тел. (0622) 94-33-88. КЛПУ “Областная клиническая больница профессиональных заболеваний”. 83059, Донецк, проспект Ильича, 104. Тел/факс (0622) 94-12-85 Приглашены к участию: представители России, Беларуси, Минздрава и АМН Украины, научно-исследовательских учреждений, профильных кафедр высших учебных заведений, медицинские работники соответствующей профессии, студенты, молодые ученые; представители СМИ, общественных организаций

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