“Актуальные проблемы современной патологической анатомии”

В г. Полтава, 21-23 мая состоится VIII Конгресс патологов Украины “Актуальные проблемы современной патологической анатомии” Организаторы: Ассоциация патологов Украины. 03022, Киев, ул. Ломоносова, 33/43. тел. (044) 258-11-24, 257-51-59, 265-40-53. т/ф 290-86-39 Приглашены к участию: представители России, Беларуси, Минздрава и АМН Украины, научно-исследовательских учреждений, профильных кафедр высших учебных заведений, медицинские работники соответствующей профессии, студенты, молодые ученые; представители СМИ, общественных организаций, заинтересованные лица.

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