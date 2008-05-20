Диетологи назвали самую вредную еду

Шаурма на одну четверть состоит из жира. К такому выводу пришли диетологи из британского графства Гэмпшир.

По словам исследователей, употребление шаурмы дважды в неделю существенно повышает риск развития сердечных заболеваний. Максимальная дневная норма потребления жиров составляет около 70 граммов, в то время как в шаурме содержится от 100 до 140 граммов жира.

Британские ученые исследовали наиболее калорийные продукты. Согласно их выводам, почти весь фастфуд содержит дневную норму жиров, однако лидером среди вредной еды оказалась шаурма.

Среди исследованных представителей фастфуда наименее вредной оказалась китайская свинина.

"Содержащийся в фастфуде жир повышает у вас уровень холестерина, в результате чего происходит утолщение артерий. То, что вы едите такую пищу два раза в неделю, является бомбой замедленного действия", - заявил руководитель исследования Дэнис Томас.

Medvesti.ru