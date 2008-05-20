В начале июня планируется специальное заседание СНБО по вопросам здравоохранения

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЁВА сообщила, что в начале июня планируется проведение специального заседания СНБО по вопросам здравоохранения, на котором отдельно будет рассмотрен факт смерти юноши из Краматорска после вакцинации от кори и краснухи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом Р.БОГАТЫРЁВА заявила, комментируя ситуацию с прививками в Украине.

В частности, Р.БОГАТЫРЁВА отметила, что трагедия с прививкой от кори и краснухи в Донецкой области больно ударила по сознанию украинцев, амбициям и авторитету национальных врачей. По ее словам, смерть от инъекции, которая должна была на всю жизнь обеспечить иммунитет 17-летнего юноши – это больше, чем смерть. “И именно в крае, где люди отчаянно борются за украинскую энергетическую безопасность и погибают за уголь в невероятно глубоких лабиринтах донецких шахт”, - подчеркивает Р.БОГАТЫРЁВА.

При этом она отметила, что в настоящее время госпитализированы 90 детей.

Отмечая, что это - удар по национальной безопасности, Р.БОГАТЫРЁВА подчеркивает: “Безопасность человеческой жизни должна быть основным приоритетом правительства. Именно оно должно было профессионально сделать невозможной такую трагедию и взять на себя ответственность за ее последствия».

Секретарь СНБО также отметила, что ей “как профессионалу, который принес клятву врача, трудно понять, почему решение о вакцинации принималось поспешно и без надлежащего жесткого контроля и без соблюдения необходимых процедур”.

“Пока нет ответа на вопрос – почему по распоряжению КМУ приказы Министерства здравоохранения о прививке от кори и краснухи, вопреки действующему законодательству, не были зарегистрированы в Министерстве юстиции? И совсем непонятно, требует особых пояснений, вопрос – каким образом, по состоянию на 25 марта 2008 года, эта трагическая индийская вакцина еще не была зарегистрирована в Украине?”, - сказала Р.БОГАТЫРЁВА.

В сообщении отмечается, что в СНБО уже создана специальная комиссия для проверки всех обстоятельств, связанных с трагедией в Донецкой области, и что соответствующие специалисты предметно и ответственно расследуют, согласно Закону «О Совете национальной безопасности и обороны Украины», ситуацию, и внесут Президенту Украины предложения для привлечения к ответственности виновных должностных лиц.

Р.БОГАТЫРЁВА от имени Совета национальной безопасности и обороны Украины выразила глубокие соболезнования семье Антона Тищенко, а также поддержку семьям детей, которые госпитализированы в Донецке, Краматорске, Шахтерске, Марьинском и Первомайском районах Донецкой области.