Партия регионов инициирует создание следственной комиссии ВР для выяснения законности действий при проведении вакцинальной кампании

Партия регионов намерена инициировать создание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для выяснения законности действий министра здравоохранения Василия КНЯЗЕВИЧА при проведении национальной кампании по массовой иммунизации против кори и краснухи и причин смерти школьника из Краматорска Антона Тищенко, а также осложнения здоровья других лиц после вакцинации.

Об этом идет речь в заявлении партии, текстом которого располагает УНИАН.

19 мая проект постановления Верховной Рады, подготовленный народным депутатом от Партии регионов Татьяной БАХТЕЕВОЙ и другими депутатами, уже поступил в парламент, отмечается в заявлении.

Партия регионов будет требовать проведения экспертных исследований качества примененных вакцин с привлечением международных экспертов с целью получения объективных результатов экспертизы.

“В то же время мы понимаем, что иммунопрофилактика инфекционных заболеваний путем прививок является одним из самых эффективных способов борьбы с болезнями. Учитывая, что в результате трагедии уровень доверия граждан к безопасности таких прививок упал очень низко, Партия регионов настаивает на публичности всех действий Министерства здравоохранения в этом вопросе", отмечается в заявлении.

В документе подчеркивается, что трагедия, случившаяся в Краматорске, где в результате вакцинации погиб подросток, а еще десятки людей находятся в больнице в тяжелом состоянии, требует жестких действий в отношении ответственных должностных лиц. Партия регионов считает, что Министерство здравоохранения несет полную ответственность за смерть несовершеннолетнего школьника и осложнение здоровья других детей после вакцинации.

В Партии регионов убеждены, что общество должно услышать ответ на вопрос, почему и на каком основании министр принял решение о вакцинации незарегистрированной в Украине вакциной, грубо нарушив нормы статьи 13 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней», в соответствии с которой для профилактических прививок используются медицинские иммунобиологические препараты отечественного и заграничного производства, зарегистрированные в Украине в установленном законодательством порядке.

Кроме того, отмечается в заявлении, несмотря на то, что официальное начало вакцинации – 26 мая 2008 года, министр дал указание начать вакцинацию раньше, при этом вакциной с высокой реактогенностью, с тяжелыми побочными эффектами, без надлежащего медицинского сопровождения.

Более того, даже когда уже поступила информация о фактах косвенного действия вакцины, и произошел случай со смертельным исходом после вакцинации, министр в течение недели не принимал решение о полной приостановке вакцинации против кори и использования всех серий этой вакцины, заявляют в Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 13 мая старшеклассник из Краматорска после прививки, сделанной накануне, умер в реанимации.

По данным Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 7 часов утра вторника в лечебных заведениях Донецкой области из-за ухудшения самочувствия в связи с проведением с 5 мая прививок против кори и краснухи (вакцина ZA 26-X) находятся 89 человек, из них 81 ребенок.

В Херсонской области четыре человека обратились за медицинской помощью после вакцинации от кори и краснухи.

19 мая Минздрав прекратил кампанию по массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи.