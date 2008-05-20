Как похудеть на картофельной диете

Ни одна каша или макаронные изделия не смогут заменить любимого всеми картофеля. Многие диеты ограничивают его потребление, но всем любителям этого продукта можно сообщить об утешительной новости: можно худеть и на картошке. Существует несколько вариантов картофельных диет. Ниже приведены два варианта, которые достаточно эффективны, хотя первый вариант и достаточно сложен.

Вариант 1. На завтрак вам потребуется выпить один стакан свежего молока.

На обед необходимо съесть триста граммов картофельного пюре.

А на ужин вам потребуется приготовить картофельный салат, который должен состоять из двухсот пятидесяти граммов отварного картофеля, одного сваренного вкрутую яйца, небольшого количества соли, а заправить салат следует смесью уксуса и растительного масла.

При желании салат можно посыпать черным перцем.

Такая диета позволяет избавляться от пятисот граммов в день. Сидеть на такой диете можно не чаще чем раз в месяц, а продолжительность этого варианта картофельной диеты составляет три-пять дней.

Вариант 2. Этот вариант значительно мягче предыдущего.

Вам потребуется сварить в мундире один килограмм картофеля и разделить его на пять-шесть приемов пищи.

Есть картофель следует несоленым, но вот добавлять в еде зелень не возбраняется.

Можете кушать укроп, петрушку, зеленый лук, тмин.

Если вас уж слишком замучает голод, то на завтрак можете съесть кусочек хлеба, намазанный сливочным маслом.

К обеду в этом случае можете добавить небольшое количество свежих овощей, например, морковь, репчатый лук, огурцы, капусту.

Можно пить настои трав, чай без сахара (лучше отдать предпочтение зеленому чаю), а также минеральную воду.

Продолжительность такой диеты должна составлять не более семи-десяти дней, а повторять ее разрешено не чаще, чем один раз в два месяца.

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