В Крыму растет количество детей, умерших в возрасте до 1 года

В январе-марте 2008 года в Крыму по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество детей умерших в возрасте до 1 года, передает корреспондент УНИАН.

По информации Главного управления статистики в АРК, количество детей, умерших в возрасте до 1 года, в указанный период увеличилось на 8,8% и составило 62 ребенка (в январе-марте 2007 года - 57 детей).

Коэффициент детей, умерших в возрасте до 1 года, составил 11,4 умерших на 1000 живорожденных (в январе-марте 2007 года - 11,3).

Основными причинами смерти детей в возрасте до 1 года остаются отдельные состояния, которые возникают в перинатальном периоде - 66,1% от всех умерших детей в возрасте до 1 года, врожденные пороки развития деформации и хромосомные аномалии - 21,0%, некоторые инфекционные и паразитарные болезни - 4,8%, внешние причины заболеваемости и смертности - 1,6%.