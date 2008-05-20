Двух женщин госпитализировали после вакцинации против кори и краснухи

В Запорожской области (г. Мелитополь) госпитализировано две женщины после вакцинации против кори и краснухи.

Обе пациентки поступили в ЦРБ Мелитопольского района сегодня с жалобами на недомогание и высокую температуру тела. Одна из них (девушка 19 лет) находится в отделении интенсивной терапии, врачи оценивают ее состояние, как средней степени тяжести. По словам руководства ЦРБ, прививку пациентке сделали 16 мая. Диагноз второй женщины сейчас устанавливается.

Согласно приказу Минздрава, вакцинация против кори и краснухи в Мелитопольском районе временно приостановлена.

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