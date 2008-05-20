Молоко – друг или враг?

Наш организм нуждается в постоянном и полноценном фосфорно-кальциевом обмене, очень важно добиться усвоения нужного количества кальция и выведения из организма его излишков. Для этого нужно соблюдение нескольких требований, таких как наличие кремниевой кислоты, отсутствие стрессовых ситуаций, наличие витаминов D и С, а также повышенная двигательная активность.

Дело в том, что кальций и кремний очень тесно взаимосвязаны между собой, но без наличия кремния не происходит усвоения кальция, хотя эти два элемента отличаются взаимозаменяемостью.

На тех участках, которые были повреждены кальцием, происходит оседание неиспользованного при строительстве новых клеток холестерина.

А пассивный холестерин очень плотно «дружит» с мельчайшими паразитами, например, с трихомонадой.

Такая дружба может стать причиной возникновения гипертонии, стенокардии, отложения солей в почках и желчном пузыре, глаукомы, привести к инсультам, инфарктам и онкологическим болезням.

Кремниевой кислотой богаты такие травы, как хвощ полевой, спорыш, мать-и-мачеха, лук, лист одуванчика, семена подсолнуха, медуница, крапива, пикульник.

Водные настои из этих трав оказывают благоприятное воздействие на работу сердца, состояние зубов, костей, волос и ногтей.

А вот молоко и молочные продукты попадают в разряд обвиняемых, и причин тому достаточно. В молоке высок уровень содержания радионуклидов, молочный кальций занимает все то место, которое необходимо для кремния, оно насыщает организм излишками холестерина.

Лучше принимать кальций в более легкой для усвоения форме, то есть употреблять свежие овощи и фрукты, бобовые, орехи, сырой яичный желток, морепродукты и печень рыб. Именно в этих продуктах отмечено наиболее оптимальное соотношение солей кальция, фосфора и витамина D.

Если же заболевания все же развились, в результате чего происходят нарушения в привычной жизни, то следует прибегнуть к очистительным процедурам.

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