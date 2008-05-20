В Британии одобрено создание гибридных эмбрионов из человека и животного

Британский парламент одобрил создание гибридных эмбрионов человека и животного. Депутаты палаты общин британского парламента в понедельник-вторник рассматривают проект Закона об оплодотворении человека и эмбриологии, который предусматривает создание гибридных эмбрионов человека и животного.

Данный законопроект вызвал противоречивую реакцию в британском обществе. Представители католической церкви, ряд общественных деятелей и политиков высказались категорически против создания таких гибридов. По словам противников инициативы, она является "чудовищной" и "напоминает об экспериментах вроде Франкенштейна".

Оппозиционная Консервативная партия внесла ряд поправок в законопроект, по которым проводится голосование.

Его первый раунд был посвящен разрешению создания гибридных эмбрионов в принципе. В итоге за разрешение этой инициативы выступили 336 депутатов, против - 176 парламентариев.

Теперь депутатам предстоит голосование по другим ключевым положениям законопроекта.

В их числе - создание эмбрионов в целях получения тканей для лечения братьев и сестер больных детей, определение "отцовства" в случае искусственного оплодотворения женщины, а также установление новых ограничений по срокам проведения абортов.

Между тем, еще до принятия закона британские ученые смогли в лабораторных условиях получить первые гибридные эмбрионы человека и животного.

В начале апреля этого года сотрудники университета Ньюкасла - ведущего центра британского эмбриологии - получили эмбрионы в результате внедрения ДНК кожных клеток человека в яйцеклетки коровы, из которых предварительно был удален весь генетический материал.

В течение трех дней ученые наблюдали за ростом и развитием эмбрионов. Результаты своих исследований они намерены применять при разработке нового поколения лекарств от целого ряда болезней - от диабета и инсульта до болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Вся работа с гибридными эмбрионами была разрешена британской службой по оплодотворению человека и эмбриологии. Одним из главных ограничений эксперимента является возраст эмбрионов, который не может превышать 14 дней.

Следует отметить, что гибридные существа создаются гораздо чаще, чем может показаться. В 2003 году гибридный эмбрион кролика и человека получили китайцы, а в 2004-м исследователи из Миннесоты вырастили свинью с человеческой кровью.

news.bbc.co.uk