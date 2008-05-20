Американские медики оправдали ”белый яд”

Вопреки многим научным исследованиям, врачи медицинского колледжа Альберта Эйнштейна /США/ убеждены, что большое количество соли не повышает риск смерти и не причиняет вреда здоровью.

Такой вывод был сделан специалистами после исследования диетического потребления среди 8 тыс. 700 человек в течение шести лет. Эксперты не отметили значительно увеличенного риска сердечно-сосудистых болезней и смерти в результате потребления высоких доз пищевого натрия.

Наоборот, после анализа известных факторов риска типа курения, диабета и повышенного давления, эпидемиологи зафиксировали, что люди, потреблявшие самые низкие количества соли, на 80% повышали риск смерти от сердечно-сосудистых расстройств, а на 24% - риск смерти от любой причины. По словам медиков, соль важна для правильной работы многих процессов в организме и потенциальные риски от её употребления сомнительны.

ami-tass.ru