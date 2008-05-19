Беременность укрепляет женский организм на всю жизнь

Американские ученые из университета Ричмонда провели новое исследование, согласно результатам которого, беременность улучшает здоровье женщин на несколько десятилетий вперед.

Специалисты сообщают, что беременность делает женщину более быстрой и энергичной даже спустя десятки лет после родов. Такой феномен объясняется тем, что во время беременности и родов в женском организме вырабатывается значительный объем гормонов, которые и вызывают положительные изменения в мозге.

В результате таких изменений, женщины становятся более энергичным, здоровыми, у них улучшается зрение, координация и память. Причем такие преимущества, по расчетам медиков, сохраняются вплоть до 80 лет.

Предполагается, что установление взаимосвязи между изменениями гормонального фона после беременности и уровнем активности мозга позволит усовершенствовать и значительно повысить эффективность традиционной заместительной гормональной терапии.

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