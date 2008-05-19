В Украине приостановлено массовую иммунизацию индийской вакциной против кори и краснухи
10:54, 19 мая 2008Страна
1
Минздрав Украины приостановил кампанию массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи... Дано указание изъять вакцину производства Serum Institute of India Ltd...
Минздрав Украины приостановил кампанию массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи во всех регионах страны.
Об этом УНИАН сообщили в Министерстве здравоохранения Украны.
Соответственно з приказом Министра здравоохранения Украины № 255 от 17.05.2008 года "О запрете обращения вакцины для профилактики кори и краснухи", дано указание изъять вакцину производства Serum Institute of India Ltd.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter