В Украине приостановлено массовую иммунизацию индийской вакциной против кори и краснухи

10:54, 19 мая 2008
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Минздрав Украины приостановил кампанию массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи... Дано указание изъять вакцину производства Serum Institute of India Ltd...

Минздрав Украины приостановил кампанию массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи во всех регионах  страны.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве здравоохранения Украны.

Соответственно з приказом Министра здравоохранения Украины № 255 от 17.05.2008 года "О запрете обращения вакцины для профилактики кори и краснухи", дано указание изъять вакцину производства Serum Institute of India Ltd.

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