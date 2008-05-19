Чиновники от медицины: для прививок используется только качественная вакцина

Начальник Главного управления здравоохранения Донецкой области Александр АНИЩЕНКО подчеркивает, что медработники, проводя иммунизацию против кори и краснухи, используют только качественную вакцину и несут личную ответственность за ее применение.

Об этом он сказал на днях на пресс-конференции. "У нас не применяются не качественные вакцины, у нас пока применялись только качественные вакцины, - заявил А.АНИЩЕНКО, - Делают прививки медработники, они такие же люди, они знают про ответственность свою лично".

По его словам, "вакцина после ее вскрытия и растворения годна в течение 6 часов, если она храниться в темном месте при температуре 2-8 градусов тепла".

"Потому что срок действия вакцины очень короткий, в этой школе (Краматорская школа, в которой учился подросток, умерший 12 мая после иммунизации - УНИАН) из одной ампулы делали вакцинацию 8 детям, а ампула рассчитана на 10 доз. Поэтому 8 детям сделали, и, естественно, ампулу выбрасывали", - объяснил А.АНИЩЕНКО.

Говоря в целом о данной вакцине, заместитель главного санитарного врача Донецкой области Тамара БЕЛОМЕРЯ, присутствующая на пресс-конференции, сообщила, что "эта вакцина индийского института сывороток (Производитель – Serum Institute of India), и институт является базовым предприятием Всемирной организации здоровья". По ее словам, "пользуются этой вакциной давно, в мире ею привиты более 100 млн. человек, и в Молдове она дала хорошие результаты, но именно такая вакцина в Украине используется впервые". "Но, должна сказать, - отметила Т. БЕЛОМЕРЯ, - такая дивакцина против кори и краснухи не использовалась в нашей стране, а вообще вакцина этого производителя использовалась в Украине, в том числе в Донецкой области – это моновакцина против краснухи и она имела прекрасный результат". И добавила: "Тогда, те осложнения, которые могла дать моновакцина, она не имела в области и не только в области, но и в Украине. Не было ни одного осложнения и очень мало было реакций на введение этого препарата".

Характеризуя нынешнюю вакцину против кори и краснухи, Т. БЕЛОМЕРЯ сказала, что "она, как и любая вакцина, имеет свои противопоказания – аллергические реакции после предыдущего введения данной вакцины, лейкоз, онкозаболевания, ВИЧ-инфекция, тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, беременность, а также любые острые заболевания и обострение хронических". По ее словам, "препарат имеет и побочные действия: местные реакции возникают, как правило, в течение 48 часов от проведения иммунизации – в месте инъекций могут возникать покраснения, отек, инфильтрат и общие реакции возникают с 4 по 15 сутки после прививки – повышение температуры (у 15% привитых отмечается), головная боль, боль в суставах". К побочным действиям вакцины также относится и тромбоцитопения, то есть понижение числа тромбоцитов в крови.

Т.БЕЛОМЕРЯ подчеркнула, что "очень редко возникают осложнения в виде энцефалитов, артритов". Но, по ее словам, "если сравнивать эту вакцину с другими аналогичными – это вакцина дает даже меньшее число осложнений в виде артритов по сравнению с другими".

"Вообще уже несколько лет мы не регистрировали тяжелых осложнений после введения вакцин", - отметила замглавного санитарного врача. "И после стольких лет благополучия, у нас, к сожалению, такой случай трагический произошел со смертью мальчика", - посетовала она.