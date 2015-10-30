93-летняя киевлянка отдала свои сбережения на лечение раненых бойцов

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения, в Киеве прошло пятое вручение награды Блаженного Священномученика Омеляна Ковча - греко-католического священника, последователя Митрополита Шептицкого, который во времена Второй мировой спасал евреев, за что был заключен и погиб в концлагере Майданек. Награду ежегодно вручают за личный жизненный пример жертвенности и гуманизма, героические поступки в служении человеку и ради примирения и взаимопонимания между народами.

В этом году лауреатами Награды Блаженного Священномученика Омеляна Ковча стали: «Фонд международной солидарности» (Польша) - общественная организация, которая была одним из главных организаторов польской гуманитарной помощи раненым на Майдане и украинским военным; Ульяна и Марко Супруны (Канада-Украина) - благотворители, основатели проекта «Защита патриотов», благодаря которому курсанты военных училищ и десятки тысяч украинских воинов прошли обучение по медицинской помощи на поле боя и получили персональные аптечки; «Друзья Украины в Израиле» (Израиль) - благотворительная организация, которая предоставила мощную помощь украинским воинам, раненым, детским домам и беженцам, организовала стажировку украинских хирургов в больницах Израиля; отец Василий Иванчук (Украина) - декан Краматорского деканата УГКЦ, который обращает людей на Донетчине к христианству и украинским ценностям, организует помощь украинским воинам, беженцам, детям с ограниченными возможностями; Клавдия Полищук (Украина) - 93-летняя киевлянка, которая отдала свои сбережения на лечение раненых бойцов.

Знак отличия имени Омеляна Ковча вручается ежегодно за значительный вклад в развитие экуменического диалога, диалога культур и народов, межрелигиозного и межнационального понимания, благотворительной деятельности, за личный жизненный пример жертвенности и гуманизма. Мероприятие состоялось в рамках недели Митрополита Андрея Шептицкого.