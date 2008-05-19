В Киеве создан единственный в Украине центр для ВИЧ-инфицированных детей

В Киеве открыт первый и пока единственный в Украине центр для ВИЧ-инфицированных детей и молодежи. Его презентовал Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, сейчас центр работает на левом берегу Днепра, а 29 мая столичная власть представит работу второго центра для ВИЧ-инфицированных и наркозависимых, который будет обслуживать жителей правобережной части города.

«Киевский городской левобережный центр для детей и молодежи – единственный комплекс, где ВИЧ-инфицированные наркозависимые люди могут получить комплексную помощь. К большому сожалению, количество ВИЧ-инфицированных людей возрастает», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«На один такой центр город тратит около 500 тыс. грн. на год. В таком учреждении помощь могут получать как взрослые, так и дети от самого рождения», - сообщил городской председатель.

Он напомнил, что Киев занимает 4-то место среди городов-миллионников по количеству ВИЧ-инфицированных и наркозависимых людей. «Однако смертность среди них уменьшается, поскольку в столице самый лучший уровень диагностики и лечения. Городская власть не чуждается этих людей, мы всячески пытаемся помогать им в решении проблем», - отметил городской председатель.

По его словам, лишь в 2008 году на борьбу с наркоманией, алкоголизмом и со СПИДом город потратит 9 млн. грн., – это на 7,5 млн. грн. больше, чем в 2005 году.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что в прошлом году в столице были открыты еще два кабинета доверия городского центра СПИДа – на ул. Висоцкого, 8 и на ул. Бориспольской, 30-А. Долгое время в Киеве было лишь два таких кабинета доверия на весь город.