Стало известно почему человек быстро полнеет после диет

Ученые Каролинского института Стокгольма получили новые данные в отношении механизмов регуляции обмена в жировой ткани. В статье, опубликованной в последнем номере журнала "Нэйчур", они утверждают, что в организме человека происходит непрерывный процесс образования и распада жировых клеток. У людей с избыточным весом образуется больше клеток, чем у людей с нормальным весом. Исследования шведских ученых показывают, что образование новых жировых клеток происходит на всем протяжении жизни человека и при любом весе - в объеме 10 проц в год, в то время как общее количество клеток - как у худых, так и у полных - остается неизменным.

"Это число постоянно, так как ежегодно 10 проц жировых клеток в организме умирает. Другими словами, образование новых клеток сбалансировано за счет распада старых", - говорит руководитель исследования, профессор Петер Арнер.

Во время проведения экспериментов шведскими медиками был разработан ряд новых методов исследования. Используя радиоактивные маркеры для клеточной ДНК, они смогли определить возраст клеток и сумели установить связь между размером клеток и общим количеством жировой ткани у большого числа людей с различной массой тела.

Исследования показали, что скорость замены клеток у людей с избыточным весом вдвое больше, чем у людей с нормальным весом, и она не зависит от того, худеет человек или нет. Хотя у похудевших какая-то часть клеток теряет жир и находится в неактивном состоянии.

"Полученные нами результаты могут объяснить, почему после курса похудения трудно удерживать вес: новые клетки, тоже должны заполняться жиром, поэтому возрастает риск, что человек вновь будет набирать потерянные килограммы", - говорит Арнер. Эти данные помогут в разработке новых методик борьбы с ожирением, регулирующих и сдерживающих образование новых клеток.