Чем вредна колбаса для вашего здоровья

Ну, кто из нас не любит колбасу или колбасные изделия? Именно колбаса считается с давних пор самым популярным продуктом питания, но как раз против нее всегда выступали диетологи всего мира. Причина их негодования заключалась в том, что содержание жира в этом вкусном продукте достигало сорока пяти процентов, при наличии белка лишь в размере пятнадцати процентов.

По подсчетам ученых в организм человека ежегодно поступает до десяти килограмма жира в связи с потреблением колбас. Перед технологами колбасного производства была поставлена задача, свести содержание жиров к минимуму при сохранении качества, то есть мягкой текстуры колбас и их вкуса.

До настоящего времени этого условия никому не удавалось выполнить, ведь именно жир придает и обеспечивает сохранность ароматических свойств колбасных изделий.

Но, вот совсем недавно, руководитель отдела экспериментальных технологий Мюнхенского института, сделал заявление о том, что ученым удалось разработать рецептуру полезной колбасы.

Немецкие специалисты подошли к проблеме с двух сторон: в первом случае они повысили требования к сырью, которое должно представлять сорта мяса с низким содержанием жира, а во втором – нашли способ, помогающий удержать воду в исходном продукте, что позволяет ему сохранять свою сочность.

Колбаса, которую в шутку называют «фитнес-колбасой», содержит в себе лишь 2,9% жира.

Но не только благодаря этому показателю, колбаса стала диетическим продуктом.

Дело в том, что при снижении ее жирности, отпадает необходимость использования консервантов, которые призваны препятствовать окислительным процессам в жире и, соответственно, снижать развитие токсичности продукта.

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