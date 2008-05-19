Потеря зубов является предпосылкой развития рака

Японские медики нашли устойчивую связь между потерей зубов и увеличенным риском трёх видов раковых образований, относящихся к пищеводу, шее и лёгким. Воспалительные процессы бактериальных инфекций полости рта приводят не только к разрушению зубной структуры, но и развивают раковые опухоли, установили учёные Центра рака Айчи и медицинской школы Университета г. Нагоя /Aichi Cancer Center and Nagoya University/.

Периодонтальные и зубные болезни важны для патогенеза онкозаболеваний, говорят онкологи. Специалисты изучили ассоциацию между раком и здоровьем зубов среди более 5 тыс. онкобольных и свыше 10 тыс. людей без диагноза. Было доказано, что люди с зубными заболеваниями на 136% повышают риск рака пищевода, на 68% - рака шеи и на 54% - рака лёгкого. Также отмечалось, что вероятность опасного диагноза увеличивалась пропорционально количеству зубов, которые пациент терял.

По словам врачей, полость рта - граница между внешней окружающей средой и желудочно-кишечным трактом. Оральная гигиена потенциально затрагивает желудочно-кишечную флору и таким образом имеет важное значение в формировании хронических болезней.

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