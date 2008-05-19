В Донецкой области госпитализированы после прививок 92 человека

В Донецкой области госпитализированы 92 человека, из них 87 детей (учащиеся 10 - 11 классов), у которых ухудшилось самочувствие после прививок против кори и краснухи.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, на 18 мая лечебные заведения города Донецка госпитализирован 31 человек, из них 28 детей (из города Краматорска - 26 человек, из них 25 детей, из города Селидово – двое детей , из города Макеевка - один взрослый человек, из Великоновоселовского района - один ребенок и из Тельмановского района - один взрослый человек), города Краматорска - 56 человек, из них 54 ребенка, г. Мариуполя - четыре ребенка и г. Курахово - один ребенок, которые в течение 15-17 мая жаловались на ухудшение самочувствия в связи с проведением им с 5 мая прививок против кори и краснухи (вакцина ZA 26-X).

Причины ухудшения состояния здоровья устанавливаются. На месте события работает заместитель министра здравоохранения В.ЮРЧЕНКО с группой специалистов.

Ситуация находится под контролем Минздрава и МЧС.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с распоряжением правительства и приказов Министерства здравоохранения Украины, начиная с 26 мая 2008 года в Украине должна была начаться массовая вакцинация граждан в возрасте от 16 до 29 лет от кори и краснухи. Согласно рекомендациям Минздрава Украины, регионам, в случае готовности соответствующих служб и при условии должного материально-технического обеспечения, было предложено начать прививку досрочно.

В результате прививок, начатых в Донецкой области с 5 мая с.г., имели место осложнения состояния здоровья молодых людей. 13 мая старшеклассник из Краматорска после прививки, сделанной накануне, скончался в реанимации.