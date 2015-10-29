Пить чай после еды - очень вредно

Для того чтобы избежать этих негативных последствий, рекомендуется переходить к чаю не ранее, чем через полчаса после приема пищи.

Чрезмерное употребление чая перед едой способно не только повлиять на нашу способность различать вкусы, делая пищу безвкусной, но и воспрепятствовать усвоению белка в организме. Поэтому попробуйте в следующий раз сделать паузу в 20-30 минут перед едой, и ваше пищеварение будет вам благодарно.

Употребление чая вызывает подавление секреции желудочного сока и может уменьшить общее содержание кислоты и желчи в желудке. Чай также способен влиять на поглощение организмом белков и других питательных веществ. Употребление чая натощак будет стимулировать слизистую желудка, приводя в итоге к потере аппетита.

Если вы случайно оставили свой чай "ночевать", на утро без лишних раздумий просто вылейте его. Такой чай не только потерял всю свою пользу, но и уже стал питательной средой для бактерий и грибков, которые могут быть весьма опасны для нашего организма. Поэтому имеет смысл взять себе за правило пить только свежезаваренный чай.