Проведены обыски у чиновников Минздрава

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

«Прокуратурой Голосеевского района столицы совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины, а также милиции в рамках начатого уголовного производства по факту растраты государственных средств должностными лицами Государственного экспертного центра Минздрава Украины проведены обыски в помещениях указанного госпредприятия, а также в личных помещениях и транспортных средствах руководителей учреждения», - говорится в сообщении.

В результате 10 проведенных обысков выявлена и изъята вся необходимая первичная документация, свидетельствующая о безосновательном перечислении 3,2 млн грн бюджетных средств представителями руководства госпредприятия при строительстве офисного помещения, заявили в прокуратуре.

Кроме того, установлено, что в 2013 году этими же должностными лицами экспертного центра арендовано у частного предприятия 5,5 тыс. кв. м нежилых помещений. За существенное завышение стоимости аренды госпредприятию нанесен ущерб более чем на 4,6 млн грн, добавили в ведомстве.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 5 ст. 191 УК Украины продолжается, проводятся необходимые первоочередные следственные (розыскные) действия по установлению других возможных фактов коррупции в госпредприятии. Кроме того, проверяется информация относительно принятия должностными лицами экспертного центра решений, которые привели к регистрации на территории Украины лекарственных средств с нарушением установленного законодательством порядка.

Как сообщал УНИАН, 28 октября в СБУ заявили, что разоблачили коррупционный механизм, созданный должностными лицами госпредприятия "Государственный экспертный центр Минздрава Украины". По данным правоохранителей, чиновники систематически закупали для нужд предприятия товары, работы и услуги по завышенным ценам.