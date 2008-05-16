Прививка против кори и краснухи в Украине не является принудительной - Минздрав

Нынешняя кампания по вакцинации против кори и краснухи в Украине не является принудительной, заявил на пресс-конференции первый заместитель министра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Николай ПРОДАНЧУК.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, обязательность касается лишь государства, которое должно обязательно обеспечить доступ всех граждан к прививке против кори и краснухи, а граждане имеют право добровольно ее получить.

“В этом принципиальная разница между сообщениями в некоторых СМИ”, – отметил Н.ПРОДАНЧУК.

Заместитель министра охраны здоровья также опроверг сообщение о том, что при отсутствии прививки молодежь не будут допускать к прохождению тестов в высшие учебные заведения.

В свою очередь, коснувшись вопроса качества и безопасности вакцины против кори и краснухи, представитель ЮНИСЕФ в Украине Джереми ХАРТЛИ отметил, что индийская компания, которая производит препарат, является мощнейшим производителем вакцины против кори и краснухи в мире.

“Производитель получил сертификацию от Всемирной организации охраны здоровья, поскольку работает по высшим стандартам”, – сообщил Дж.ХАРТЛИ.

Он также отметил, что ЮНИСЕФ закупает лишь те вакцины, которые имеют высочайшее качество, к тому же, по его словам, вакциной, которую применяют в настоящее время в Украине, вакцинированы 40% детей во всем мире.

Как сообщал УНИАН, 13 мая старшеклассник из Краматорска после прививки, сделанной накануне, умер в реанимации.

На протяжении 15 мая в Краматорске с жалобами на ухудшение самочувствия в детскую городскую больницу обратились 18 детей, которые были вакцинированы от кори и краснухи (вакцина ZA 26-X). Сейчас все они находятся в больницах Донецка и Краматорска.

В целом в Донецкой области по состоянию на 16 мая обнаружены 68 случаев с подозрениями на поствакцинальные реакции, вызванные прививкой от кори и краснухи.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что надеется в ближайшее время услышать профессиональный ответ комиссии Министерства здравоохранения, которое расследует причины гибели 17-летнего школьника из Краматорска. Он также сказал, что СБУ и Генеральная прокуратура должны проверить механизм закупки вакцин.