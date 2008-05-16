Стабилизировалось состояние школьника из Кременчуга, доставленного в реанимацию

Состояние школьника из Кременчуга, которого вчера после прививки от кори и краснухи доставили в реанимацию, стабилизировалось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам на совещании в горисполкоме заявил начальник горздравотдела Валерий ЛИТВИНЕНКО.

"У него вчера поднялась температура, и чтобы перестраховаться, мы поместили его в реанимацию. Сегодня его состояние стабилизировалось. Я считаю, это была нормальная реакция организма", - сказал В.ЛИТВИНЕНКО.

По его словам, у 5-15% населения после прививок могут быть подобные симптомы. "У нас это один случай на 5 тысяч привитых. Его брату сделали прививку тоже, и все нормально. Реакции нет. У 5% населения реакция может быть в виде сыпи", - заявил врач.

Как сообщал УНИАН, 13 мая старшеклассник из Краматорска после прививки, осуществленной накануне, умер в реанимации.

На протяжении 15 мая в Краматорске с жалобами на ухудшение самочувствия в детскую городскую больницу обратились 18 детей, которые были вакцинированы от кори и краснухи (вакцина ZA 26-X). Сейчас все они находятся в больницах Донецка и Краматорска.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что надеется в ближайшие дни услышать профессиональный ответ комиссии Министерства здравоохранения, которая расследует причины гибели 17-летнего школьника из Краматорска. Он также сказал, что СБУ и Генеральная прокуратура должны проверить механизм закупки вакцин.