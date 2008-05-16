В Донецкой области выявлено 68 случаев на поствакцинальные реакции

В Донецкой области по состоянию на 16 мая выявлено 68 случаев с подозрениями на поствакцинальные реакции, вызванные прививкой от кори и краснухи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня начальник Главного управления здравоохранения Донецкой области Александр АНИЩЕНКО.

По его словам, из 68 человек 64 наблюдаются в стационарных условиях и четверо - амбулаторно. А.АНИЩЕНКО отметил, что наибольшее число детей – 52 человека – это учащиеся города Краматорска. Он уточнил, что из них 14 человек были переведены из Краматорска в донецкую больницу.

По состоянию здоровья только у пятерых детей врачи его оценивают как средней тяжести, и поэтому дети находятся в реанимации. А.АНИЩЕНКО объяснил, что «пятеро детей в реанимации только из-за того, что у них остается повышенной температура – от 37,5 до 39 градусов, у остальных – состояние стабильное, без ухудшений».

Кроме того, из г. Селидово из шести человек, которые находятся под наблюдением врачей после иммунизации двое детей были также переведены в Донецк.

По остальным городам и районам статистика такова: в Мариуполе госпитализировано пять человек, в Марьинском районе – четыре человека, в Першотравневом – один человек.

А.АНИЩЕНКО подчеркнул, что сегодня в области продолжается работа по наблюдению за привитыми, лечебно-профилактическими учреждениями проводится исследование крови привитых.

Как сообщал УНИАН, 13 мая старшеклассник из Краматорска после прививки, осуществленной накануне, умер в реанимации.

На протяжении 15 мая в Краматорске с жалобами на ухудшение самочувствия в детскую городскую больницу обратились 18 детей, которые были вакцинированы от кори и краснухи (вакцина ZA 26-X). Сейчас все они находятся в больницах Донецка и Краматорска.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что надеется в ближайшие дни услышать профессиональный ответ комиссии Министерства здравоохранения, которая расследует причины гибели 17-летнего школьника из Краматорска. Он также сказал, что СБУ и Генеральная прокуратура должны проверить механизм закупки вакцин.