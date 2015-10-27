В странах ЕС одобрили применение онколитической терапии для пациентов с меланомой

Разработка перспективной терапии принадлежит компании Amgen, пишет Ремедиум.

Первая в своем классе онколитическая иммунотерапия T-VEC основана на вирусе простого герпеса I типа, который селективно реплицируется в опухоли и продуцирует ГМ-КСФ для усиления системного противоопухолевого иммунного ответа.

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Эффективность нового подхода в лечении мелономы оценивалась в ходе клинических исследований при участии 436 пациентов. В зависимости от группы пациенты прошли курс T-VEC (внутриопухолевые инъекции каждые две недели) или стандартной иммунотерапии (инъекции гранулоцитарного колониестимулирующего фактора ежедневно в течение 14 дней, каждые 28 дней).

Согласно результатам КИ, у 25% пациентов, прошедших лечение T-VEC, был зафиксирован положительных ответ на терапию, тогда как в контрольной группе данных показатель составил 1%.