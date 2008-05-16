Ющенко ожидает выводов Минздрава о гибели школьника после прививки

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется в ближайшие дни услышать профессиональный ответ комиссии Министерства здравоохранения, которая расследует причины гибели после прививки вакциной против кори и краснухи 17-летнего школьника из Краматорска.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он заявил во время встречи с министром здравоохранения Василием КНЯЗЕВИЧЕМ.

Трагедия, произошедшая в Краматорске, потрясла все украинское общество, следовательно власть должна продемонстрировать «полную, быструю и адекватную реакцию» на эту ситуацию, отметил Президент.

Он особо подчеркнул, что расследование этого трагического случая должно проводиться абсолютно публично. «Каждое действие, в том числе комиссии Минздрава, должно быть публичным. Нам нужно вернуть доверие там, где оно потеряно - и к министерству, и к медицинским работникам», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что в течение ближайших дней ожидает завершения работы по изучению причин смерти юноша.

«Я думаю, нужно дать указание по всей медицинской системе, что данная компания вакцинации является исключительно добровольным делом», - заявил Президент.

В этом контексте он особо отметил важность недопущения возможных случаев вымогания справок о прививке как основания для допуска выпускников к участию в тестировании и поступлению в вузы.

«Чрезвычайно важно, чтобы в стенах Минздрава, среди работников здравоохранения были сформулированы корректные подходы к той трагедии, которая состоялась», - также отметил глава государства. Он добавил, что СБУ и Генеральная прокуратура должны проверить механизм закупки вакцин.

«Нам нужно показать, что мы глубоко реагируем на эту трагедию», - отметил Президент.

Министр доложил Президенту о предварительных выводах комиссии Минздрава, расследующей смерть юноши. По его словам, комиссию, в состав которой вошли также международные эксперты из ВООЗ и ЮНИСЕФ, возглавляет первый заместитель министра здравоохранения Николай ПРОДАНЧУК.

В.КНЯЗЕВИЧ сообщил, что в настоящее время медики не связывают смерть школьника с качеством вакцины. «По предварительным данным, это стечение обстоятельств», - сказал он, добавив, что до трагической смерти юноши прививки получили 60 тысяч молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет, и все они чувствуют себя нормально.

В то же время он отметил, что Минздрав приостановил использование в Украине вакцины из той серии, которую получил умерший юноша, до получения результатов экспертизы.

В.КНЯЗЕВИЧ также проинформировал главу государства, что вакцинацию против кори и краснухи, масштабная кампания которой начнется с 26 мая, Минздрав проводит по рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Министр особо отметил, что на сегодня Минздрав отработал все организационные мероприятия, связанные с вакцинацией. «Это не принудительная кампания», - заверил он Президента.

В.ЮЩЕНКО выразил соболезнование семье умершего юноши. «Я лично глубоко переживаю и грущу в связи с той трагедией, которая связана со смертью Антона Тищенко, и выражаю свои самые искренние соболезнования семье. Я понимаю, насколько это большая семейная трагедия, большое семейное горе, и хочу заявить, что мы сделаем все, чтобы дать четкий ответ на причины, которые привели к данной трагедии», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он еще раз отметил, что надеется уже в ближайшие дни услышать профессиональный ответ комиссии Минздрава, расследующей причины трагедии. В то же время Глава государства призвал стороны, имеющие опосредствованное отношение к данной трагедии, не «дискредитировать вакцинацию», являющуюся одним из фундаментальных мероприятий, которые должны осуществлять Минздрав и соответствующие региональные учреждения. «Я убежден, что нам нужно сделать трезвые выводы из того, что случилось, и не блокировать соответствующие мероприятия, связанные с повышением качества жизни и здоровья граждан Украины. Давайте будем благоразумными и не будем политизировать данную ситуацию. Давайте дадим возможность специалистам четко и профессионально высказаться по данному вопросу», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, 13 мая старшеклассник из Краматорска после прививки, осуществленной накануне, умер в реанимации.

На протяжении 15 мая в Краматорске с жалобами на ухудшение самочувствия в детскую городскую больницу обратились 18 детей, которые были вакцинированы от кори и краснухи (вакцина ZA 26-X). Сейчас все они находятся в больницах Донецка и Краматорска.