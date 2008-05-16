На Полтавщине прививки продолжаются, но с согласия граждан

Городской голова Кременчуга Николай Глухов распорядился приостановить проведение прививок против кори. Такое решение принято после того, как 15 мая старшеклассник СШ № 8 оказался в реанимации после проведенной вакцинации.

Возобновление прививок против кори в городе будет разрешено только после того, как местным врачам станут известны результаты расследования причины смерти 17-летнего парня в Донецкой области, которому также была сделана прививка вакциной индийского производства.

С письменной просьбой дать заключение о безопасности импортной вакцины обратился к главному санитарному врачу Полтавской области и начальнику управления охраны здоровья Полтавской ОГА председатель противоэпидемиологической комиссии Полтавского горсовета, заместитель мера областного центра Александр Русин. Но как заявил чиновник, ответа он пока не получил.

В Полтаве прививки продолжаются, но усилена разъяснительная работа среди родителей учеников и молодых людей о том, что прививка делается с их согласия. Никто из медиков не будет настаивать на проведении вакцинации, если человек этого не хочет, подчеркнул Русин.

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