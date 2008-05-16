Запорожскую психбольницу оштрафовали за злоупотребление монопольным положением

Запорожское областное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало коммунальное учреждение "Областная психическая больница" Запорожского областного совета на 3 тыс. гривен за злоупотребление монопольным положением.

Как сообщили УНИАН в Запорожском отделении АМКУ, причиной применения штрафных санкций стало установление и применение медучереждением в период 2006-2007 г.г. экономически необоснованных тарифов на платные услуги.

"Экономически необоснованные тарифы действовали на услуги по проведению обязательных осмотров водителей и граждан, получающих права на вождение автотранспорта и разрешения на ношение оружия", - сообщили в АМКУ, отметив, что необоснованно высокая плата за эти услуги была сформирована благодаря включению в стоимость услуг стоимости бланков справок и завышению нормы времени приема одного гражданина медперсоналом.