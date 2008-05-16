ФК ”Шахтер” передал отделению онкогематологии медоборудование

Вчера в донецком Институте неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака главный тренер ФК "Шахтер" Мирча ЛУЧЕСКУ и футболисты передали детскому отделению онкогематологии уникальное медицинское оборудование и подарки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Шахтера", М.ЛУЧЕСКУ вместе с футболистами Богданом ШУСТОМ, Александром ГЛАДКИМ, Константином КРАВЧЕНКО, Томашем ХЮБШМАНОМ, Дарио СРНА, Луисом АДРИАНО и ИЛСИНЬО вручили отделению пять перфузоров для внутривенного введения, а также домашний кинотеатр, телевизор и множество дисков с мультфильмами.

Как отметила заведующая отделением Екатерина ВИЛЬЧЕВСКАЯ, "уникальность перфузоров в том, что с их помощью можно в течение определенного времени равномерно вводить определенный объем медикаментов, чего обычной капельницей сделать невозможно".

"Кроме того, перфузоры позволяют вводить два лекарства одновременно. Благодаря этому мы сумеем еще больше детишек вернуть к нормальной жизни", - отметила завотделением.