В Севастополе в текущем году планируют оздоровить 17,5 тыс. детей

В Севастополе в текущем году планируется охватить летним оздоровлением 17,5 тыс. детей, тогда как в прошлом году такое оздоровление в летних детских лагерях различного типа получили 17,1 тыс. школьников.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Дмитрий БАЗИВ. «Планы по оздоровлению детей у нас очень серьезные. Издано распоряжение председателя городской государственной администрации. Уже состоялось два совещания по данному вопросу», - сказал Д.БАЗИВ. По информации представителя руководства исполнительной власти города, в городском бюджете на 2008 год году на оздоровление детей из малообеспеченных и многодетных семей предусмотрено 330 тыс. грн. Кроме того, как добавил он, уже не первый год осуществляется оздоровление на базе детского лагеря городского управления образования и науки «Горный» всех воспитанников детских домов и сиротской группы школы-интерната №1.

«В этом году мы поставили задачу по оздоровлению в лагерях разной формы, в том числе и дневной формы, 17,5 тысяч севастопольских детей», - сказал заместитель главы горадминистрации. По его словам, в текущем году «традиционно будет работать такая форма оздоровления, как пришкольные лагеря, в июне будет открыто 62 таких лагеря».

Д.БАЗИВ также сообщил, что в городе более 2 млн. грн. предусматривается на оздоровление детей за счет Фонда социального страхования на случай потери трудоспособности, а по линии управления образования ии науки также отдельно идет финансирование питания детей в этих пришкольных лагерях, «то есть, в целом финансирование мероприятий по летнему оздоровлению у нас увеличивается».

По информации вице-губернатора, «также будут функционировать стационарные лагеря при некоторых детско-юношеских клубах. Ну а все наши 12 загородные стационарные лагеря также функционируют, и мы планируем со следующей недели комиссионно, с участием СЭС, МЧС, других служб и управлений все их проинспектировать».